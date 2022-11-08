Стало известно о новых подвигах российских военных

Расчет боевой машины лейтенанта Степана Бучнева обрушил всю мощь реактивной артиллерии на объекты ВСУ

Рядовой Камиль Гасанов вступил в бой с националистами, которые атаковали нашу тыловую колонну. Удар радикалов пришелся по его машине. Ликвидировав четверых нападавших, Камиль сумел оперативно починить автомобиль и доставить груз на передовую.

Старший лейтенант Рашидхан Амирарсланов корректировал огонь наших подразделений. Получив точные координаты, мотострелки тут же нанесли удары по позициям противника. В итоге вражеская минометная батарея была уничтожена.

Расчет боевой машины лейтенанта Степана Бучнева обрушил всю мощь реактивной артиллерии на объекты ВСУ. Четыре минометных орудия и два артвзвода националистов были ликвидированы. Это позволило нашим войскам развить стремительное наступление на районы, подконтрольные боевикам.

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