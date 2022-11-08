Первый пролет Крымского моста доставили к месту ремонта

Все необходимые части для восстановления переправы изготовлены в рекордные сроки

По Крымскому мосту сегодня приостановлено автомобильное движение - строители приступили к монтажу первого пролета, поврежденного в результате теракта, передает "ТВ Центр".

Ограничения будут действовать до 16:00 по московскому времени.

Металлоконструкцию весом 300 тонн доставили этой ночью. Процесс занял несколько часов. Собранный на стапельной площадке пролет погрузили на многоколёсный самоходный модуль, который и перевез его к месту монтажа.

Все необходимые части для восстановления переправы изготовлены в рекордные сроки. Работы идут круглосуточно, задействованы 500 человек и 50 единиц техники. Движение по обеим полосам Крымского моста должны возобновить 20 декабря.

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