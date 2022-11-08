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Венгрия выступила против совместной помощи Киеву от ЕС

08:39
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Страны сообщества намерены выделить Украине в следующем году 18 миллиардов евро

Венгрия не поддержит планы Евросоюза по дальнейшему совместному финансированию Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает "ТВ Центр".

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Глава МИД отметил, что Будапешт продолжит оказывать поддержку Киеву, но при этом выступает против совместного оказания помощи в рамках Евросоюза.

Страны сообщества планируют выделить Украине в следующем году 18 миллиардов евро. Ожидается, что завтра Еврокомиссией будет представлен механизм передачи средств. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии сбора необходимой суммы для Киева.

Однако теперь для этого потребуется одобрение всех 27 государств-членов сообщества. Венгрия - уже против.

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