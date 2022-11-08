Белый дом объяснил отказ раскрыть каналы диалога с Москвой

Ранее появились сообщения о неофициальным переговорах США и России

Вашингтон поддерживает контакты с Россией на высоком уровне, но не будет раскрывать конкретные каналы, чтобы защитить их. Такое заявление в понедельник, 7 ноября, сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как отметил чиновник, у сотрудников Белого дома есть "возможность взаимодействовать с российской стороной на высоком уровне, чтобы иметь контакты, сокращать риски". В частности, речь идет о последствиях возможного применения ядерного оружия, заявил Салливан.

При этом помощник президента США не стал раскрывать детали своих контактов с Россией по ядерным рискам и говорить о действиях Вашингтона в случае применения такого оружия.

Тем не менее, Салливан заявил, что на случай вероятного использования ядерного оружия наилучшим способом реагирования являются "конкретные действия в ответ и создание наилучших стратегических условий сдерживания", сообщает ТАСС.

Ранее источники заявляли, что Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Целью переговоров при этом называли предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

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