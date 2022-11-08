ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белый дом объяснил отказ раскрыть каналы диалога с Москвой

08:21
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Ранее появились сообщения о неофициальным переговорах США и России

Вашингтон поддерживает контакты с Россией на высоком уровне, но не будет раскрывать конкретные каналы, чтобы защитить их. Такое заявление в понедельник, 7 ноября, сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
США подталкивают Зеленского к переговорам с Москвой

Как отметил чиновник, у сотрудников Белого дома есть "возможность взаимодействовать с российской стороной на высоком уровне, чтобы иметь контакты, сокращать риски". В частности, речь идет о последствиях возможного применения ядерного оружия, заявил Салливан.

При этом помощник президента США не стал раскрывать детали своих контактов с Россией по ядерным рискам и говорить о действиях Вашингтона в случае применения такого оружия.

Тем не менее, Салливан заявил, что на случай вероятного использования ядерного оружия наилучшим способом реагирования являются "конкретные действия в ответ и создание наилучших стратегических условий сдерживания", сообщает ТАСС.

Ранее источники заявляли, что Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Целью переговоров при этом называли предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Белый дом США
Белый дом США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.