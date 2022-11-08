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Bloomberg: ЕС предложит новый механизм финансовой помощи Украине

08:40
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Заявление Брюсселя ожидается 9 ноября

Еврокомиссия собирается презентовать 9 ноября механизм выделения Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Об этом рассказали информированные источники агентства Bloomberg.
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По словам источников, план создаст устойчивую основу для покрытия финансовых потребностей Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами по финансированию.

Также ожидается, что план Еврокомиссии поможет подготовить почву для усилий по реконструкции Украины после боевых действий.

Подробности плана неизвестны, однако отмечается, что Брюссель собирается сделать поддержку Киева более "предсказуемой" после критики Вашингтона и Киева из-за задержек в предоставлении помощи.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что в 2022 году расходы Евросоюза на оказание помощи и поддержки Украине уже достигли 22 млрд евро — 3 млрд на военную помощь и 19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую. В этой сумме не учитывается прямая военная помощь от отдельных государств — членов Евросоюза, которую они отправляли Киеву.

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