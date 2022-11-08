Турция закрыла свое небо для самолетов России с двойной регистрацией

Это привело к увеличению продолжительности ряда рейсов

Турецкие власти с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с регистрацией в двух юрисдикциях. Эту информацию подтвердили генеральный директор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники в двух российских перевозчиках.

Как сообщила Подгорная РБК, в результате из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20–30 минут. Однако на стоимости авиабилетов это, по ее заверениям, не сказалось.

В Министерстве транспорта России заявили РБК, что ведомство намерено провести переговоры с Турцией по данному вопросу, поскольку считает решение Анкары дискиминирующим и противоречащим целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В Росавиации комментариев по этой ситуации пока не давали.

В рамках санкций, введенных западными государствами против России из-за специальной военной операции, самолетам российских перевозчиков ранее было запрещено использовать воздушное пространство государств — членов Евросоюза.

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