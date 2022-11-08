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КНДР опровергла поставки вооружений России

09:20
  • вторник
  • 08 ноября 2022

С такими обвинениями выступал Белый дом

Власти Северной Кореи резко отреагировали на звучащие с Запада утверждения о том, что Пхеньян якобы поставляет оружие Москве. Как заявили власти КНДР, никаких соглашений о поставках вооружений России в связи с российской спецоперацией нет.
Сеул заинтересовался сообщениями о покупке Россией оружия у КНДР

В Пхеньяне заявили, что "у нас никогда не было "оружейных сделок" с Россией, и мы не планируем заключать их в будущем"", сообщает Reuters.

При этом в Северной Корее назвали слухи о подобных соглашениях между Пхеньяном и Москвой попытками США запятнать репутацию КНДР.

Ранее уже звучали обвинения в адрес Москвы и Пхеньяна в том, что КНДР якобы поставляет оружие и живую силу для участия в российской спецоперации на Украине. В МИД России опровергали обсуждение с Северной Кореей возможность отправки добровольцев из этой страны в Донбасс.

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