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Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

00:01
  • среда
  • 09 ноября 2022

Ракам нелегко дается общение, а Рыбы могут заложить основу для будущих успехов

Овны

День импульсивных покупок, неудачных сделок и неоправданных финансовых рисков. Будьте аккуратны - сегодня лучше не делать важные шаги и не тратить деньги.

Тельцы

Уран в вашем знаке сошелся в поединке с Солнцем и Меркурием в Скорпионе. Воздержитесь от критики и старайтесь быть терпимее к партнерам, если не хотите проблем.

Близнецы

Секреты, которые вы храните, - свои и чужие - под угрозой. Вы можете случайно проговориться, поэтому следите сегодня за своими словами как никогда!

Раки

Вам придется много общаться, и вполне возможно, не всегда это будет легко. Сегодня лучше иметь четкое представление о том, что можно говорить, а чего нельзя.

Львы

Суета и большое количество задач могут сделать вас рассеянными и невнимательными. Составьте себе с утра четкий план на день, чтобы ничего не забыть.

Девы

У вас может возникнуть непонимание с собеседниками из других стран или преподавателями, юристами. Возможно, какие-то договоренности будут разорваны.

Весы

Сбои в работе банковских приложений или терминалов сегодня могут помешать вашим планам. В идеале вам лучше перенести платежи и переводы на другой день.

Скорпионы

Представители этого знака продолжат решать важные вопросы в личной жизни. Исторический момент: ваше подвешенное состояние уходит в прошлое, пора делать выбор.

Стрельцы

Вам не следует упускать из вида проблемы, которые накопились за прошедшие месяцы. Следует решить эти вопросы, пока рычаги управления находятся у вас.

Козероги

Вам пора отдохнуть! Хотя до выходных еще далеко, звезды считают, что вам можно немного развлечься. Сходите в кино или на каток, это поднимет настроение.

Водолеи

Вы будете пытаться преуспеть и на работе, и дома, что вполне возможно, но потребует большого напряжения. Берегите себя и отдыхайте, когда есть возможность.

Рыбы

Вы по-прежнему сосредоточены на себе, и это правильно! Звезды показывают, что сейчас уникальный момент для того, чтобы заложить основу будущего успеха.

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