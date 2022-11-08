Любовь и гаджеты: что взрослые и дети просят у Деда Мороза

Россияне отправили главному Деду Морозу России почти 93 тысячи писем

В 2022 году количество писем, поступающих на почту главного Деда Мороза страны от россиян, несколько сократилось. Тем не менее, к началу ноября их количество достигло 92753. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказал представитель почты российского Деда Мороза.

В своих письмах взрослые часто просят о любви и счастье: мужчины просят жену, девушки — любви и детей. В 2022 году люди также просят мирного неба, но "это не звучит политическими мотивами, это звучит очень по-семейному и по-домашнему".

Среди детей почти половина по-прежнему просит Деда Мороза о различных гаджетах: планшеты, компьютеры, ноутбуки, приставки, наушники. Очень редко в письмах звучат пожелания получить в подарок бумажные книги.

Еще одна тенденция — в 2022 году Деда Мороза стали реже поздравлять с днем рождения, пока пришло всего лишь несколько открыток. Однако на почте волшебника допустили, что "может быть, чуть опаздывают, и взрывной вал скоро нас засыплет, сегодня уже мы получили свыше 350 писем", сообщает АГН "Москва".

В декабре 2021 года юрист из Санкт-Петербурга подал на Деда Мороза в суд с претензией по поводу того, что новогодний волшебник не принес ему заказанные подарки. Президент России Владимир Путин, комментируя эту курьезную ситуацию, выразил готовность выступить адвокатом Деда Мороза. Глава государства напомнил заявителю, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам, а также предложил истцу проанализировать свое поведение.

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