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Более 50 млн россиян привились от гриппа

08:37
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Это 34,1% от численности населения страны

Роспотребнадзор сообщил во вторник, что на территории России продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

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"Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.). Имеют место спорадические находки вируса гриппа A (H1N1, H3N2), B", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что от гриппа на сегодня в стране привито более 50 млн человек (34,1% от численности населения).

"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - указали в ведомстве.

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