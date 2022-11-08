Более 50 млн россиян привились от гриппа

Это 34,1% от численности населения страны

Роспотребнадзор сообщил во вторник, что на территории России продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

"Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.). Имеют место спорадические находки вируса гриппа A (H1N1, H3N2), B", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что от гриппа на сегодня в стране привито более 50 млн человек (34,1% от численности населения).

"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - указали в ведомстве.

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