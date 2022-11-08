Минобороны дало разъяснения по выплатам мобилизованным

Денежное довольствие российского военнослужащего может быть перечислено его родственникам

Представитель финансового блока Министерства обороны России Сергей Микищенко сообщил, что минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тысяч рублей.

Он уточнил при этом, что заключившим контракт о прохождении военной службы начислят также единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Денежное довольствие призванным по частичной мобилизации будет начисляться с 10 по 20 число за предыдущий месяц службы.

Также отмечено, что 158 из 195 тысяч рублей денежного довольствия не будут подлежать обложению подоходным налогом в 13%.

Кроме того, отдельно подчеркнуто, что денежное довольствие российского военнослужащего может быть перечислено его родственникам при условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты. От воинского звания и должности оно не зависит.

Выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в текущем месяце досрочно - с 8 ноября.

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