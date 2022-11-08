В массовом ДТП в пригороде Владивостока повреждения получили 38 машин

Пострадали два человека

Двенадцать автомобилей утром столкнулись в Иркутске. За ночь в городе выпало 20% процентов месячной нормы осадков. Сейчас полным ходом идет уборка снега. А под Владивостоком было парализовано движение по мосту. Там произошло сразу шесть ДТП с участием нескольких десятков машин.

Вечером - дождь, ночью - минусовая температура. В итоге к утру дорога становится как стекло. По льду машины одна за одной врезались друг в друга.

Массовая авария произошла в пригороде Владивостока. Рано утром, когда лед еще не успел растаять. Ситуацию осложнил и плотный туман.

"Туман был, еще и очень скользко. Таксист летел с очень большой скоростью. Я в зеркало увидел, что он несется. Хорошо, что я не вышел из машины. Так бы и сбил меня", - рассказывает водитель.

В массовой аварии пострадали 38 автомобилей. Движение на дороге пришлось временно перекрыть. На месте работают сотрудники полиции, оформляют ДТП. Эвакуаторы развозят машины, чтобы как можно скорее открыть движение.

Как сообщили в МВД, основная причина аварий - несоблюдение водителями дистанции при движении. В массовом столкновении авто пострадали два человека, один из них несовершеннолетний.

Чтобы освободить проезд, потребовалось более шести часов. Тем временем синоптики предупреждают: к выходным погода в крае ухудшится. Также будут отмечаться гололедные явления.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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