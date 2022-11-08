Умер один из первых знатоков "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов

Он тяжело болел

В Telegram-канале телевизионной игры "Что? Где? Когда? сообщили о смерти одного из первых знатоков телеклуба Сергея Ершова.

Он тяжело болел и скончался 4 ноября.

"Сергей дебютировал в игре, которая вышла в эфир 24 декабря 1977 года. Впоследствии он стал одним из самых ярких знатоков поколения 70-х годов, с которых начинался наш интеллектуальный клуб", - сказано в сообщении.

В 2001 году Ершов стал участником первой игры в XXI веке, в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков. Проводил тренировки для любителей игры в Обнинске Калужской области.

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