В Петровском районе погибла 15-летняя девочка

Сегодня утром ВСУ обстреляли Донецк. В результате атаки на Ленинский район погиб мужчина. Всего за сутки в ДНР жертвами стали трое мирных жителей, еще семеро получили ранения. Националисты открыли огонь по территории республики не менее 36 раз. Позиции противника продолжают уничтожать наши войска. Удары по целям наносят при помощи РСЗО и минометов.

Еще одна тревожная ночь в Донецке. Это зарево - результат прилета украинской ракеты в Ленинском районе города. Здесь никто не пострадал. А вот в Петровском районе в результате удара ВСУ погибла 15-летняя девочка, разрушено несколько домов в частном секторе.

Националисты активизируют обстрелы жилых кварталов столицы ДНР в темное время суток - когда большинство людей уже дома. Последствия могли быть намного серьезнее, если бы не круглосуточная работа боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2" и "Бук-М3". Объединенные в единую систему, они регулярно поражают РСЗО HIMARS, а также летательные аппараты на различном расстоянии.

В воздухе боевое дежурство постоянно несут российские многоцелевые истребители Су-35. Практически каждый вылет - уничтожение очередной цели.

На земле по скоплениям боевой техники и подразделениям противника бьют РСЗО "Ураган". Установки могут вести огонь на глубину до 40 километров. В том числе при поддержке этих машин удалось уничтожить так называемые "муравейники" - хорошо укрепленные опорные пункты в районе донецкого аэропорта, после чего, как сообщили в народной милиции ДНР, вся его территория полностью перешла под контроль союзных сил.

"Мы выполняем огневое поражение целей, среди которых может быть скопление боевых машин, а также личный состав противника. Все готовы, все настроены на позитив. Будем двигаться дальше вперед, работать", - сообщил помощник командира расчета РСЗО "Ураган" Алексей.

А это кадры уничтожения наблюдательной вышки ВСУ. Украинские военные установили ее в Черниговской области прямо возле российской границы и оснастили средствами радиоэлектронной борьбы. Националисты намеревались получать информацию и нарушать связь. Точный удар ракеты зафиксировал беспилотник.

Также с помощью БПЛА было замечено продвижение подразделения противника в высокой траве. Как только данные поступают на командный пункт, в работу вступают расчеты минометчиков. Буквально через считанные мгновения беспилотник фиксирует: подразделение уничтожено. И пока минометчики меняют дислокацию, операторы БПЛА уже готовят координаты новой цели.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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