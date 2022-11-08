В США стартуют выборы в Конгресс: что важно знать

Илон Маск призывает поддержать республиканцев

В США сегодня стартуют выборы в Конгресс. От их исхода зависит не только путь, по которому пойдет страна, но, возможно, и политическая судьба президента Джо Байдена. Позиции которого слабеют с каждым днем. Прямо накануне голосования в прессе появилась новая порция компромата - о тайных махинациях главы государства.

Сражение слонов с ослами. Выборы еще не начались, а уже скандал за скандалом. Журналисты Daily Mail публикуют разгромную статью о том, что еще в 2012 году, когда нынешний глава США Джо Байден занимал кресло вице-президента, он участвовал в ряде бизнес-сделок в сфере азартных игр вместе со своим сыном Хантером. Один из разговоров с представителями Латинской Америки подслушал случайный свидетель. Он пожелал остаться неизвестным. Телеканал Fox News не может пройти мимо горячей новости.

"Это компания, занимающаяся интернет-играми и азартными играми. Они говорили о развитии бизнеса. Они были рады, что только что договорись с правительством Перу о выдаче лицензии. Джо Байден принимал непосредственное участие в этой предпринимательской деятельности", - заявил источник.

Дело 10-летней давности всплывает накануне выборов в Конгресс США. Совпадение? Впрочем, демократы тоже не так просты - избирательный участок в штате Индиана выгнал работника от партии синих Джеймса Чжэна за то, что он оказывал давление на избирателей и выбирал за них кандидатов-демократов, сообщает тот же Fox News.

Фальсификация и, как выражаются американские СМИ, дезинформация на этих выборах - везде и во всем. Это видно по голосованию, которое проводилось досрочно. В Пенсильвании 3,5 тысячи бюллетеней могут признать недействительными - якобы из-за ошибок избирателей. Впрочем, предвыборная гонка в Штатах никогда не отличалась честной игрой. Эксперты говорят, что итоги выборов в Конгресс США стало легче подтасовать.

"Сейчас на выборы поступает все больше бюллетеней с досрочного голосования и те, что отправили почтой. И во многих штатах пока не приступают к подсчету голосов, пока эти голоса... Прошу прощения, пока избирательные участки не закроются 8 ноября. Как вы слышали, накануне президент сказал, что мы можем не знать об итогах выборов в течение нескольких дней", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Эти выборы называют промежуточными, так как их проводят в промежутке между президентскими. В Палате представителей идет борьба за все 435 мест, в Сенате - за 35 из 100. Опросы обещают, что Байден и демократы лишатся контроля как минимум над нижней палатой.

"Посмотрите, насколько разрушительна его политика. Если вы думаете, что проблемы, с которыми мы столкнулись, взялись из воздуха, то нет! Посмотрите на инфляцию в 40-летнем максимуме! Вы посмотрите на энергетическую ситуацию! Все эти проблемы создала политика Байдена", - указал губернатор Флориды Рон Десантис.

Республиканцы обещают покончить с накачиванием Украины оружием и деньгами. Этот козырь вытащили из рукава тоже незадолго до выборов. Уставшие от военного конфликта американцы тут же перешли на сторону красных.

"Мы платим Украине в два раза больше, чем все страны Европы вместе взятые. И президент должен объяснить американцам, почему мы это делаем. Почему мы вообще на Украине, должны ли мы там быть и какой для нас желаемый результат. Это деньги налогоплательщиков США, и они должны знать, на что эти деньги тратятся", - подчеркнул американский генерал в отставке Кит Келлог.

Илон Маск тем временем снова предлагает свой план: "Независимо мыслящим избирателям: разделение власти сдерживает крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентство является демократическим".

Но, скорее всего, недолго. В случае победы республиканцы уже уверенно заявляют, что объявления импичмента Байдену будет уже не избежать.

Елена Макарова, Кирилл Алянский, "ТВ Центр"

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