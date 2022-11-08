Студенты вышли на улицы Вены с лозунгом "Учиться, а не мерзнуть"

Собравшиеся прошли по центру австрийской столицы

В Западной Европе продолжаются протесты. Демонстрация против роста цен на газ и электроэнергию прошла в итальянском Палермо, передает "ТВ Центр".

А на улицы Вены вышли студенты. Акцию под лозунгом "Учиться, а не мерзнуть" поддержали Академия искусств и Зальцбургский университет. Собравшиеся возмущены резким повышением цен на обучение - так вузы пытаются компенсировать возросшие расходы на свет и отопление. В некоторых учебных заведениях и вовсе экономят на тепле: температура в аудиториях - около 15 градусов.

В условиях энергетического кризиса не все страны Европы готовы дальше конфликтовать с Россией и активно поддерживать Украину. Так, глава венгерского МИД заявил: Будапешт не поддержит план ЕС о совместном выделении Киеву многомиллиардного пакета финансовой помощи.

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