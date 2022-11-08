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В Москве выступили артисты оперетты Узбекистана

11:43
  • вторник
  • 08 ноября 2022

В столице проходит фестиваль "Видеть музыку"

"Видеть музыку" - фестиваль с таким названием в эти дни проходит в Москве. В афише мероприятия более 30 спектаклей, в том числе и зарубежные, передает "ТВ Центр".

Перед зрителями выступили артисты оперетты Узбекистана. Главный герой постановки - один из самых популярных персонажей восточного фольклора Ходжа Насреддин.

Яркие костюмы и национальная музыка помогли гостям почувствовать атмосферу солнечной страны. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Фестиваль "Видеть музыку"
Фестиваль "Видеть музыку"
Фестиваль "Видеть музыку"
Фестиваль "Видеть музыку"
Фестиваль "Видеть музыку"
Фестиваль "Видеть музыку"
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