В Москве выступили артисты оперетты Узбекистана

В столице проходит фестиваль "Видеть музыку"

"Видеть музыку" - фестиваль с таким названием в эти дни проходит в Москве. В афише мероприятия более 30 спектаклей, в том числе и зарубежные, передает "ТВ Центр".

Перед зрителями выступили артисты оперетты Узбекистана. Главный герой постановки - один из самых популярных персонажей восточного фольклора Ходжа Насреддин.

Яркие костюмы и национальная музыка помогли гостям почувствовать атмосферу солнечной страны. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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