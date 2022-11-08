Шанс увидеть маму: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Мирона Агапова

У двухмесячного малыша - опасное генетическое заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Мирона Агапова. У двухмесячного малыша опасное генетическое заболевание - рак сетчатки обоих глаз. Опухоль очень агрессивная, растет быстро. Врачи смогли ее остановить при помощи химиотерапии. Но мальчику срочно нужно лечение в швейцарской клинике. Там врачи дают шанс не только сохранить жизнь, но и зрение. Родители Мирона в отчаянии. На лечение необходимо более 6 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь мальчику может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мирону всего 2 месяца. Когда родился, врачи сказали, что малыш здоров. Но во время съемки на фотоаппарат мама Анастасия заметила - левый зрачок отсвечивает из-за вспышки не красным, а желтым светом. После многочисленных обследований врачи поставили страшный диагноз - бинокулярная ретинобластома. Другими словами - рак сетчатки.

"Когда мне сообщили, что два глаза, я поняла, что мой ребенок может никогда меня не увидеть. Не увидеть своего брата, не знать, как он выглядит. Не знать элементарных вещей, что такое зеленая трава и голубое небо", - говорит мама.

Счастье переросло в мучительные переживания.

"Такого состояния я никогда не испытывал. Это пустота в душе. Мысль о том, что ты не можешь помочь в данный момент", - продолжает папа.

Родители вовремя поняли - слезами не помочь. Нужно действовать быстро. Опухоль слишком агрессивна.

"Это левое глазное яблоко. Опухоль. То есть мы видим, что вот какая опухоль на глазном дне, на сетчатке. Такая обширная, большая. А это правый глаз. И вот они - три точки. Три зарождающихся очага", - указывает мама.

Бинокулярная ретинобластома - следствие генетической мутации. Злокачественная опухоль развивается, как правило, до 5 лет. То, что родители смогли вовремя заметить что-то необычное с глазами сына, - большая удача.

"Мы нашли клинику, которая находится в Швейцарии. Есть профессор Мунье, который очень-очень много детей вылечил, у которых не было шанса здесь. Здесь деткам говорили удалять глаза, чтобы не пошли метастазы в голову, в мозг. Родители увозили своих детей к нему на лечение. И все благополучно", - объясняет мама.

Сейчас Мирон уже начинает различать крупные предметы, знакомиться с этим миром. Но в любой момент зрение может пропасть. Клиника в Швейцарии готова принять малыша в любой момент. Уже выставила счет - 92 тысячи 500 франков. Это более 6 миллионов рублей. Такой суммы у родителей нет. Так как опухоль агрессивная, лечение уже начали в Москве. Мальчик прошел курс общей химиотерапии. Но перенес его очень тяжело.

"Он смотрел после химии на меня своими крупными глазами. А я плакала, потому что не могу забрать ту боль, которую он испытывает", - вспоминает мама.

В Швейцарии протокол химиотерапии в таком возрасте другой. Есть возможность воздействовать на опухоль непосредственно в глазу. А профессор Мунье на сегодня - единственный в мире, кто обладает уникальным методом лечения, который позволяет не только спасти жизнь детям, но и сохранить зрение.

Сейчас у родителей Мирона каждый день на счету. Химиотерапия должна приостановить рост опухоли. Значит, есть время, чтобы как можно быстрей отвезти мальчика в клинику в Швейцарию. Но этот шанс Мирону пока не доступен. Такой большой суммы на лечение у семьи нет. Анастасия и Евгений обращаются к зрителям нашего канала. Благодаря вашей помощи Мирон сможет увидеть своих маму с папой. А еще синее небо и зеленую траву.

Екатерина Гоголева, Константин Чурашов, "ТВ Центр"



Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение

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