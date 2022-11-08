ФСБ пресекла деятельность украинских диверсантов в Херсонской области

Они планировали теракты против высопоставленных сотрудников администрации области

ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. В ее задачи входило совершение терактов против высокопоставленных членов администрации Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативных мероприятий задержаны и арестованы девять граждан Украины. В ФСБ отметили, что их кураторы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей - скрываются за пределами России.

"В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более 5 кг пластита, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению СВУ, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"