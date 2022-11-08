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Андрей Бочкарёв: Готовность скоропомощного комплекса на территории Склифа превысила 95%

10:07
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Объект завершен на 95%

Возведение нового скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой на территории городской больницы им. Склифосовского практически завершены. Как рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев, готовность объекта оценивается в 95%. Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы, продолжается благоустройство прилегающей территории.

"Скоропомощной комплекс на территории НИИ им. Склифосовского рассчитан на приём 200 пациентов в сутки. Здесь будут созданы все необходимые условия для оказания экстренной медицинской помощи. В здании разместится высокотехнологичное оборудование, а разделение потоков пациентов и зонирование пространства позволит сделать работу более эффективной", - добавил Бочкарёв. 

В свою очередь руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что здание будет соединено с основным корпусом надземным переходом. Новый корпус оснастят современным оборудованием в количестве 1684 единиц. Комфортные условия в новом комплексе предусмотрены не только для самих пациентов, но и для посетителей.

Строительство скоропомощных комплексов с вертолетными площадками продолжается в разных районах столицы. Они появятся при таких крупных медицинских центрах, как городская клиническая больница имени С.П. Боткина, городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова и городская клиническая больница имени В.М. Буянова.

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