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Минобороны поддержало введение начальной военной подготовки в школах

10:02
  • вторник
  • 08 ноября 2022

С таким предложением выступили в партии "Справедливая Россия - За правду"

Министерство обороны России поддержало инициативу о введении начальной военной подготовки (НВП) в школах и профессиональных технических училищах. Это следует из ответа заместителя главы ведомства Валерия Герасимова руководителю фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергею Миронову.

В ответе, который цитируют "Известия", акцентируется актуальность рассматриваемого вопроса. С учетом этого "предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается".

В Минобороны полагают, что новый предмет необходимо преподавать в течение последних двух лет обучения в школах, а также выделить на него не менее 140 часов.

При этом рекомендуется предусмотреть профессиональную переподготовку уже имеющихся преподавателей по предмету, а если их будет не хватать — набирать преподавателей из граждан, которые ранее проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритет участникам боевых действий.

С 2022-2023 учебного года в российских школах учебная неделя начинается с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. Также введены циклы внеурочных занятий "Разговоры о важном" — на них педагоги будут рассказывать детям о патриотизме и нравственности. 

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