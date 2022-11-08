Bloomberg: ЕК усомнилась в эффективности потолка цен на газ против энергокризиса

Ограничение цен обсуждается в числе новых антироссийских санкций

Еврокомиссия не считает введение потолка цен на импортный газ лучшим инструментом для борьбы с энергетическим кризисом. Об этом рассказали информированные источники.

По словам источников, 7 ноября на встрече представителей правительств ЕС в Брюсселе Еврокомиссия представила свой анализ возможных действий по сдерживанию цен на газ. Его суть заключается в том, чтобы запустить механизм распределения трат на газ во времени.

При этом Италия, Польша, Бельгия и Греция настаивают на ограничении цен на газ, но Нидерланды и Германия поддержали предлагаемый план.

24 ноября министры энергетики стран Евросоюза должны встретиться и выработать соглашение по предложению Еврокомиссии, сообщает Bloomberg.

Аналитики ранее просчитали три варианта развития экономической войны в Европе. При любом из них "западные хранилища (газа), опустевшие к ноябрю 2023 года, останутся пустыми в течение всего 2024 года".

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