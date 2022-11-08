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"Швондер, управляющий шариковыми": МИД России высказался о сносе памятников на Украине

10:41
  • вторник
  • 08 ноября 2022

В украинских городах процветает вандализм в отношении памятников культуры

Власти Украины, организовывая снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову, продвигаются по пути диктатуры. Такое заявление во вторник, 8 ноября, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Одессе осквернили памятник Суворову

Чиновница написала в своем Telegram-канале, что "закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми".

По словам Захаровой, власти Украины "делают так, чтобы ничего европейского в Одессе не осталось". При этом "вновь страдает памятник Екатерине Великой", поскольку "как и большевики-коммунисты в 1920 году, "либерально ориентированный" киевский режим взялся за монумент, возведенный в честь основательницы Одессы".

Акты вандализма в отношении памятников, имеющих отношение к российской и советской истории, неоднократно были зафиксированы на Украине. Заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что такое проявление пещерной русофобии — это "и неуважение к собственной истории, и надругательство над памятью предков".

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