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В Москве женщина выкинула дочь из окна 11-го этажа

10:38
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Ребенок выжил

Под окнами жилого многоэтажного дома в Москве обнаружили годовалого ребенка, которого могла выбросить с 11 этажа мать.

Инцидент произошел 8 ноября на Сумском проезде. По данным прокуратуры, 26-летняя мать выбросила дочь из окна на кухне. Со слов очевидцев, женщина намеревалась прыгнуть за ребенком следом. Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии. Женщина госпитализирована.

Прокуратура начала проверку. На месте координирует действия правоохранительных органов Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков.

Telegram-канал "112" пишет, мать девочки наглоталась таблеток и открыла газ в квартире. С отцом девочки она в разводе.

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