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В Севастополе сработала система ПВО

10:52
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Город под защитой моряков Черноморского флота

В Севастополе утром сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом 8 ноября заявил губернатор города Михаил Развожаев. По предварительной информации, сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над акваторией.

"Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой", - написал он в Telegram-канале.

1 ноября Развозжаев сообщил, что моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя, в районе Любимовки.

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