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ЦБ оценил запас прочности банковской системы России

11:13
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Отрасль справилась с шоками, считает глава регулятора

Банковская система России хорошо выдержала шоки 2022 года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности. Такое заявление во вторник, 8 ноября, сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Глава регулятора заявила, что с учетом этого Центробанк надеется на сохранение позитивной динамики в кредитовании. При этом она призвала не преуменьшать влияние санкций на российскую и мировую экономику, подчеркнув, что "отгородиться" от этого невозможно.

Набиуллина также выразила надежду на то, что российские кредитно-финансовые организации смогут без проблем выполнять новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия научилась выстраивать экономику и финансы в условиях жестких ограничений. По его словам, российские власти "научились уже реагировать на те ограничения, с которыми нам приходится жить", а также "нашли противоядие против этих санкций".

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