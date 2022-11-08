Росморречфлот заявил о бесперебойных поставках грузов в Калининград

Проблем с транспортировкой морским путем нет

Водный транспорт обеспечивает бесперебойную доставку товаров в Калининградскую область. Об этом во вторник, 8 ноября, доложил руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев главе российского правительства Михаилу Мишустина.

Как подчеркнул Джиоев, морская паромная и обычная морская переправы работают бесперебойно. Доставка всех необходимых грузов в Калининградскую область обеспечена.

Глава Росморречфлота рассказал Мишустину, что ведомство оперативно нарастило число судов для перевозки обычных, контейнерных, генеральных грузов. Калининградской областью создан оперативный штаб, который непосредственно координирует работу по доставке грузов водным транспортом, цитирует Джиоева пресс-служба кабмина.

Летом 2022 года власти Литвы закрыли свою территорию для транзита грузов с основной территории России в Калининградскую область, несмотря на то, что такие поставки не подпадают под действие санкций Евросоюза. Еврокомиссия постановила, что железнодорожный транзит в регион не должен ограничиваться при условии контроля за перевозками.

В связи с этим российские власти решили оказать отдельную помощь Калининградской области, пострадавшей из-за действий недружественных государств. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этом регионе выделено 5,5 млрд рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"