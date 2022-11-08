В России с коронавирусом госпитализировали 1510 человек

Скончались 63 пациента

За сутки в России госпитализированы 1510 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4320 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 8123 человека, скончались 63 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 616 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 140. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 370 человек, в Московской области – 55.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 21472591 случай заболевания, зарегистрировано 390712 летальных исходов.

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