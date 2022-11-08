Росздравнадзор опроверг дефицит антибиотиков на основе амоксициллина

Власти контролируют ситуацию с доступностью лекарств

Росздравнадзор совместно с Министерством здравоохранения России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп препаратов. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказали в контролирующем ведомстве.

В Росздравнадзоре прокомментировали появившиеся ранее сообщения о том, что в России якобы наблюдается дефицит антибиотика "Амоксиклав" на основе амоксициллина.

По данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов на основе амоксициллина, подчеркнули в ведомстве. Дефицита таких лекарств в стране нет, сообщает ТАСС.

Ранее Росздравнадзор отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России якобы наблюдается дефицит кровоостанавливающих и противоожоговых средств. В ведомстве подчеркнули, что был организован "мониторинг наличия вышеперечисленных медизделий в целях оперативной маршрутизации продукции в аптечные организации".

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