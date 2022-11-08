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Молдавия собралась судиться с "Газпромом"

12:19
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Кишинёв недоволен объемами поставок газа

Власти Молдавии изучают возможность обращения в суд против "Газпрома" в связи с сокращением поставок газа. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказал вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Молдавия может остаться без газа и электроэнергии

Политик заявил, что молдавские юристы анализируют "возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема".

Конкретные шаги будут предприняты после анализа данных и принятия решения, цитирует заявление Спыну ТАСС.

Ранее "Газпром" предупредил, что если Молдавия продолжит задерживать оплату за газ и просить отсрочки, то поставки топлива могут прекратиться в любой момент. Как напомнили в российской компании, "Молдовагаз" на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ и просил о смягчении контрактных обязательств.

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