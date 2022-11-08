ВСУ отправляет женщин на передовую

Женщины-наемницы из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами.

Об этом РИА Новости рассказал российский военнослужащий в Харьковской области. Он подчеркнул, что в целом на сторону ВСУ находятся очень много наемников с разных стран.

"Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины", - рассказал собеседник агентства.

Российский военный назвал прием женщин-наемниц в ряды ВСУ "крысятничеством" со стороны Украины, так как "не каждый может воевать как мужик".

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