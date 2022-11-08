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Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений

12:20
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Ситуация в мире остается напряженной

Попытки западного альянса во главе с США предотвратить окончательную утрату своего глобального лидерства ведут к росту и сохранению напряженности. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Как отметил дипломат, Запад надеется "и далее решать задачи собственного развития за счет других членов международного сообщества".

При этом неоколониальная концепция миропорядка, которую продвигают американцы со своими союзниками, противоречит интересам большинства стран, настроенных на формирование более справедливого миропорядка и подлинную демократизацию отношений, подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также напомнил, что Москва исходит из того, что мир, где обеспечена реальная свобода политических и социально-экономических моделей, предоставляет гораздо больше возможностей для динамичного развития и процветания, сообщает РИА Новости.

Ранее, в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, президент России Владимир Путин указал на системные ошибки в действиях руководства западных стран, которые привели к масштабному кризису.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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