Турция уточнила процедуру продления зерновой сделки

Сторонами соглашения являются Россия, Украина, Турция и ООН

"Черноморская продовольственная инициатива" будет продлена при согласии сторон автоматически. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкого МИД уточнил, что необходимости в подписании нового документа, если стороны согласятся продлить зерновую сделку, нет.

Чавушоглу также напомнил, что экспорт российских удобрений является частью достигнутого соглашения, но у российской стороны "есть некоторые опасения, что их требования не выполняются". Турецкая дипломатия работает над устранением этих опасений, цитирует министра РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право выйти из зерновой сделки в том случае, если гарантии отсутствия атак со стороны Украины будут нарушены.

При этом российские власти неоднократно отмечали, что часть соглашения по экспорту продовольствия и удобрений из России так и не была реализована. Решение о пролонгации зерновой сделки Москва будет принимать с учетом этого фактора.

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