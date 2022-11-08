В Москве прошел обыск у националиста Дмитрия Демушкина

Заведено дело о призывах к деятельности против безопасности государства

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у бывшего организатора "Русских маршей" Дмитрия Демушкина.

Мероприятия прошли в рамках дела о призывах к действиям против безопасности государства. По данной статье может грозить срок до пяти лет колонии.

По словам адвоката Олега Колесникова, Демушкин проходит по делу как свидетель, обыск связан с журналистской деятельностью.

В 2017 году Демушкин получил 2,5 года колонии за опубликованные в соцсети изображения экстремистского толка. В 2019 году освобожден досрочно. В последствии был оштрафован за участие в несанкционированных акциях.

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