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В Москве прошел обыск у националиста Дмитрия Демушкина

12:43
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Заведено дело о призывах к деятельности против безопасности государства

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у бывшего организатора "Русских маршей" Дмитрия Демушкина.

Мероприятия прошли в рамках дела о призывах к действиям против безопасности государства. По данной статье может грозить срок до пяти лет колонии.

По словам адвоката Олега Колесникова, Демушкин проходит по делу как свидетель, обыск связан с журналистской деятельностью.

В 2017 году Демушкин получил 2,5 года колонии за опубликованные в соцсети изображения экстремистского толка. В 2019 году освобожден досрочно. В последствии был оштрафован за участие в несанкционированных акциях.

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