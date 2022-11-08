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Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

12:59
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Москва и Анкара активизируют расчеты в национальных валютах

Министерство энергетики Турции во вторник, 8 ноября, рассказало, что приступило к частичной оплате поставок российского газа в рублях.
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Как напомнил глава ведомства Фатих Донмез, между Москвой и Анкарой было заключено соответствующее соглашение. Уже проводятся технические работы, касающиеся торговли в национальных валютах.

Анкара намерена активизировать работу в направлении расчетов за поставки газа Россией в национальных валютах, цитирует заявление Донмеза РИА Новости.

В сентябре президент России Владимир Путин рассказал, что Турция будет расплачиваться в рублях за российский газ. Новая схема оплаты будет действовать для 25% поставок. При этом российская сторона готова нарастить объем поставок.

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