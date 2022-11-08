Ватикан предложил себя в качестве посредника в переговорах по Украине

Папа римский Франциск неоднократно подчеркивал необходимость мира

Ватикан готов выступить посредником в случае возобновления переговоров по урегулированию между Россией и Украиной и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения. Об этом во вторник, 8 ноября, пишут итальянские СМИ, сообщения которых приводит "Интерфакс".

Соответствующую позицию Святой престол озвучил после встречи папы римского Франциска и Эмманюэля Макрона 24 октября. По сообщениям СМИ, во время перелета из Бахрейна понтифик Франциск заявил, что Ватикан "проводит работу по поиску решений".

С учетом этого Ватикан активизирует дипломатические усилия по решению украинской проблемы и сближению позиций сторон.

Ранее в пресс-службе Святого престола подчеркнули, что заявления папы римского в связи с ситуацией на Украине следует воспринимать как голос в защиту человеческой жизни, а не как политическую позицию. Что касается спецоперации России на Украине, заявления папы Франциска ясны и недвусмысленны в ее осуждении, заявлял Ватикан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"