Собянин: Москва заключит соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра

Будут построены контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в конце 2022 года автозавод "Москвич" планирует возобновить сборку автомобилей.

"Для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов. Заключим с РЖД, Московским автомобильным заводом и "КАМАЗом" соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра "Южный порт", - отметил глава города.

Как уточнил Собянин, построены будут контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс. Основную загрузку ТЛЦ после открытия обеспечит "Москвич". Центр сможет на полной мощности обрабатывать до 5,6 млн тонн грузов в год для различных предприятий столицы. Появится около 1,5 тысячи рабочих мест.

По словам градоначальника, также планируется в ближайшие годы развивать транспортно-логистические центры "Ховрино" и "Кунцево-2".

"Таким образом, в столице будет сформирован грузовой транспортный каркас. Равномерное распределение грузов по транспортно-логистическим центрам улучшит движение в городе", - указал мэр.

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