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Россия поприветствовала намерение Алжира присоединиться к БРИКС

13:19
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Президент страны может приехать в Москву до конца года

Российская сторона приветствует намерение Алжира присоединиться к БРИКС.
Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

Об этом во вторник, 8 ноября, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. Лидер Алжира Абдельмаджид Теббун может до конца года посетить Россию, сроки поездки будут согласованы.

"У нас с Алжиром прекрасные отношения и поддерживается очень доверительный диалог. Этот вопрос обсуждается в рамках коллективной работы в БРИКС", - цитирует Богданова ТАСС.

Накануне стало известно, что власти Алжира подали официальную заявку на вступление в БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Ранее В МИД Китая заявили, что в организацию хотят войти Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

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