В Великобритании могут ограничить продажу яиц

Погибло много птиц

Крупнейшие супермаркеты Великобритании могут ограничить продажу яиц из-за дефицита.

Власти рассматривают возможность импорта яиц из Польши или ограничения их продажи, пишет газета Sun со ссылкой на источники в руководстве супермаркетов.

Причиной дефицита яиц стали очередная вспышка птичьего гриппа и последствия летней жары в Великобритании, во время которой погибли миллионы птиц.

Кроме того, рост цен на корма вынудил многих фермеров уйти из этой отрасли, так как их деятельность становится все менее прибыльной.

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