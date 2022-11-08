Непогода вызвала транспортный коллапс в ряде российских регионов

Под Владивостоком столкнулись около 40 машин

Суровое начало недели выдалось у жителей сразу нескольких регионов. На Магадан обрушился снежный циклон с метелью и порывистым ветром. Из-за плохой видимости частично перекрыто движение. Транспортный коллапс случился и под Владивостоком, где из-за гололеда столкнулось около сорока. Похожая картина и в Иркутске. В области ввели режим повышенной готовности.

Сильнейший снегопад в Иркутске - там уже выпало 20% от месячной нормы осадков. Режим повышенной готовности введен на ближайшие двое суток. На дорогах - десятибалльные пробки и массовые аварии. В микрорайоне "Юбилейный" столкнулись сразу 12 автомобилей. На скользкой дороге водители не соблюдали безопасную дистанцию и не смогли вовремя затормозить.

А в пригороде Владивостока в ДТП попали почти 40 машин. Аварию тоже спровоцировала непогода. Вечером прошел дождь, а ночью уже - минусовая температура. Дорога к утру превратилась просто в стекло. Машины одна за одной врезались друг в друга. Ситуацию осложнял еще и плотный туман. В этом массовом ДТП пострадали два человека, один из них - несовершеннолетний. Движение на дороге пришлось временно перекрыть. Эвакуаторы развозили машины, чтобы как можно скорее возобновить движение по трассе. Но освободить проезд удалось только спустя шесть часов.

В Магаданской области уже несколько суток хозяйничает циклон из Японского моря. Снег, метель, нулевая видимость и сильный ветер - до сорока метров в секунду. Муниципальные службы перешли на усиленный режим работы. Жителям частного сектора Магадана точно есть чем заняться - там взялись за лопаты, иначе просто невозможно выехать из дома. Но и на центральных улицах - снежные заносы.

В Челябинске тоже почувствовали холодное дыхание зимы. Особенно много наледи - во дворах и на тротуарах. Сразу резко выросло число обращений в травмпункты - ушибы, растяжения, переломы. Врачи рекомендуют сразу после падения обращаться в травмпункт, даже если боль кажется терпимой. И быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах.

Юлия Богоманшина, Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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