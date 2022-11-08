Россиян пригласили поучаствовать в конкурсе "Пробуждая сердца"

Достаточно прочитать отрывок из произведений отечественных поэтов и прислать видеозапись

Сегодня стартовал второй творческий конкурс памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца". На пресс-конференции организаторы пригласили россиян из всех уголков страны принять участие, передает "ТВ Центр".

Для этого достаточно прочитать отрывок из произведений отечественных поэтов и прислать видеозапись. В прошлом году мероприятие объединило более 10 тысяч человек из разных регионов, а также из 20 зарубежных государств. В этот раз добавлена новая номинация - военные стихи.

"Самое главное, что важно в этом конкурсе, - это воспитание чувств и формирование человека. Потому что великие произведения русской литературы - это глубокие размышления великих людей о человеке, о жизни, о месте человека в мире, о любви к Родине", - отметила народная артистка России Ирина Купченко.

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