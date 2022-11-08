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Московские врачи борются за жизнь выброшенной из окна годовалой девочки

14:55
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Мать попыталась избавиться от ребенка

Столичные врачи борются за жизнь годовалой девочки, которую сегодня утром мать выбросила с 11 этажа. Ребенка в одном подгузнике обнаружили под окнами соседи и вызвали полицию. В тяжелом состоянии девочку доставили в больницу. Помощь потребовалась и матери. 

Обычная, явно съемная квартира. В одной комнате - склад вещей, зато в другой - образцовый порядок. Чистая кроватка, аккуратно сложенные детские вещи. Что могло побудить мать попытаться избавиться от собственного ребенка и выбросить из окна 11 этажа годовалую дочку - сейчас пытаются понять следователи. Падение девочки смягчила ветка.

Александр Сусеков живет на первом этаже. Это под его окнами ранним утром раздался детский крик. Мужчина сразу выбежал на улицу, вызвал скорую и полицию.

"Смотрю - ребенок лежит голый. Я жене говорю - давай быстрее одеяло. И быстрее раздетый выбежал. Одеяльцем накрыли, и тут уже пока я бегал домой и из дома, уже и милиция и скорая помощь - все приехали", - говорит он.

Девочку сразу отвезли в реанимацию. Сейчас медики борются за ее жизнь. Она в тяжелом состоянии. Впрочем, мать тоже в больнице. После случившегося она наглоталась таблеток и включила в квартире газ.

"После разрешения врачей и стабилизации состояния здоровья следователи приступят к проведению с ней следственных действий. Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса", - рассказала Юлия Иванова, старший помощник руководителя главного управления СК по Москве.

В отношении 26-летней матери девочки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребенка. Но у прокуратуры возникли вопросы и к службам опеки. Известно, что женщина недавно развелась с мужем. Вероятно, оставшись с годовалым ребенком на руках в съемной квартире, впала в глубокую депрессию. И в какой-то момент сдали нервы. Это предварительная версия следствия. Так ли это на самом деле, предстоит установить.

Илья Данильцев, Дмитрий Панов, Вячеслав Соколов, "ТВ Центр"

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