Участок Калужско-Рижской линии метро открыли досрочно

Поезда не ходили с 4 ноября
Пассажиры Калужско-Рижской линии метро сегодня смогли спокойно добраться по своим делам. Движение на участке "Октябрьская" - "Новые Черемушки" было открыто досрочно, сообщает "ТВ Центр".
Поезда не ходили с 4 ноября. Это было связано с прокладкой тоннеля на новой Троицкой линии метро между станциями "Вавиловская" и "Академическая".
Тоннелепроходческий щит "Марина" преодолел более 90% своего пути, в том числе важный отрезок под действующей оранжевой веткой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"