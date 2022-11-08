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Участок Калужско-Рижской линии метро открыли досрочно

14:56
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Поезда не ходили с 4 ноября

Пассажиры Калужско-Рижской линии метро сегодня смогли спокойно добраться по своим делам. Движение на участке "Октябрьская" - "Новые Черемушки" было открыто досрочно, сообщает "ТВ Центр".

Поезда не ходили с 4 ноября. Это было связано с прокладкой тоннеля на новой Троицкой линии метро между станциями "Вавиловская" и "Академическая".

Тоннелепроходческий щит "Марина" преодолел более 90% своего пути, в том числе важный отрезок под действующей оранжевой веткой.

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