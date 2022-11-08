Транзитникам придется платить за пользование Московским скоростным диаметром

Установленный тариф - 950 рублей

Московский скоростной диаметр с Нового года станет платным, но жителей Москвы и области это нововведение не коснется, передает "ТВ Центр".

Заплатить придется лишь тем водителям машин с иногородними номерами, которые воспользовались диаметром и в этот же день покинули пределы Центральной кольцевой автодороги. Установленный тариф - 950 рублей. Оплатить его можно будет через приложение "Московского паркинга", на сайте МСД или с помощью транспондера.

В Дептрансе пояснили, что изменения необходимы, чтобы минимизировать транзитный траффик по новой магистрали и сделать ее удобной внутригородской трассой для жителей Москвы и области. И эксперты согласны, что мера эта необходима.

"Это очень удобная и комфортная дорога, она действительно привлекает к себе транзит, потому что с одной стороны в нее входит трасса М-11, "Москва-Питер", а с другой - М-12, "Москва-Казань". Таким образом, это будет привлекать трафик, но задача города сделать удобную дорогу для жителей столичного региона, а не для транзитников, для этого есть ЦКАД. Вот таким образом будет такое мягкое выдавливание, такой большой суммой", - отметил автоэксперт Александр Шумский.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"