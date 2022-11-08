В Склифе при операции на мозге применили уникальный экзоскоп

Опухоль расползлась внутри полости четвертого желудочка

Нейрохирурги института Склифосовского провели сложнейшую операцию и помогли пациентке с опухолью головного мозга. Чтобы спасти женщине жизнь, медики применили новейшее оборудование - уникальный экзоскоп.

Семь часов операции. Сутки в реанимации. И наконец долгожданное восстановление с единственной мыслью - "не надо откладывать ничего на потом, надо делать сейчас".

Нейрохирурги института Склифосовского увидели на снимках огромную опухоль. Она расползлась внутри полости четвертого желудочка головного мозга и сдавливала его. Поэтому пациентка Татьяна испытывала адские головные боли. Первое время - как это обычно и бывает - списывала все на банальную мигрень.

Новообразование удаляли не привычным способом, а с помощью уникального экзоскопа. Этот аппарат в России нейрохирурги использовали впервые. Оборудование позволяет добраться до опухоли головного мозга, не повреждая функционально важные структуры. Вместо массивного микроскопа - широкомасштабная картинка на большом экране. Врачи видят детальное изображение на двух мониторах в высокоточном формате. Это позволяют определить границы опухоли и аккуратно к ней подступиться.

"Экзоскоп стоит за спиной хирурга - фактически прямо над его его плечом. И несмотря на довольно большое расстояние от головного мозга, оно показывает с высокой детализацией все тонкие структуры - нервы, сосуды, которые должен видеть хирург обычно в окуляры микроскопа. Экзоскоп мы можем передвинуть перед собой, изменить угол его наклона: вперед, назад, слева, справа", - рассказал Александр Природов, заведующей отделением нейрохирургии НИИ имени Склифосовского.

Если опухоль головного мозга расположена в труднодоступном месте, то хирургам больше не придется буквально наощупь "добираться" до патологического участка. Так врачи застрахованы от повреждения во время операции функционально важных структур мозга.

Уже на вторые сутки после операции Татьяна свободно ходила, общалась. Но самое главное - теперь она может наконец-то забыть про головную боль.

За две недели нейрохирурги Склифа провели 14 таких операций с помощью уникального оборудования. Этот аппарат - японский. Но российские ученые уже начали разработку аналога в нашей стране. Опыт врачей Склифа позволит внедрить его в хирургическую практику как можно скорее.

Елена Сахно, Виктор Мальцев, Алексей Губанов, "ТВ Центр"

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