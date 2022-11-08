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В Москве завершился фестиваль доброго кино "Лучезарный Ангел"

15:00
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Гран-при достался ленте "Однажды в пустыне"

В Москве завершился фестиваль доброго кино "Лучезарный Ангел". Гран-при достался ленте Андрея Кравчука "Однажды в пустыне" о российских саперах, работавших в Пальмире, передает "ТВ Центр".

Всего за пять дней конкурса было показано более 90 картин - игровых, документальных и мультипликационных - из разных стран мира.

Важнейшие события в истории и культуре, внутренние противоречия, любовь и семья - темы вечные и, безусловно, интересные и взрослым, и детям. При этом раскрыты они с новой, подчас весьма неожиданной, стороны.

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