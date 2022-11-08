Гран-при достался ленте "Однажды в пустыне"
В Москве завершился фестиваль доброго кино "Лучезарный Ангел". Гран-при достался ленте Андрея Кравчука "Однажды в пустыне" о российских саперах, работавших в Пальмире, передает "ТВ Центр".
Всего за пять дней конкурса было показано более 90 картин - игровых, документальных и мультипликационных - из разных стран мира.
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