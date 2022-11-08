Легенда советского ампира: как приводят в порядок фасады на Кутузовском проспекте

Детище знаменитого советского архитектора Дмитрия Чечулина разменяло восьмой десяток

На Кутузовском проспекте приводят в порядок фасады сразу нескольких домов. Здания сталинской архитектуры не похожи друг на друга, но создают уникальный ансамбль. Построенные более полувека назад, они давно требуют серьезного ремонта. Реставраторам пришлось восстанавливать не только декор, но и инженерные системы.

Изящество линий, воздушность лепного декора, ослепительная белизна колонн. Дом, прозванный в народе "Красным замком", после капитального ремонта - как новый. Конечно, когда снимут строительную сетку, парадный вид дома-замка откроется сполна. Но жильцам и сквозь зеленую завесу уже сейчас заметны перемены.

Детище знаменитого советского архитектора Дмитрия Чечулина разменяло восьмой десяток. И медленно разрушалось. Одну из архитектурных доминант Кутузовского проспекта (да и всего района Дорогомилово) пришлось буквально спасать.

"36 балконов было аварийных. Полностью была произведена замена ограждений, балясин, заново произведена гидроизоляция балконных плит, восстановление геометрии этих плит", - сообщил Александр Савин, заместитель начальника Управления строительного контроля по ЗАО.

Лепнина консолей балконов разрушилась, нарушив гидроизоляцию фасада. Элементы которого рано или поздно могли обрушиться. Да и в квартирах - постоянные протечки. В процессе капитального ремонта кирпичную кладку укрепили, декоративные элементы лепнины балконов восстановили. Инженерные системы заменили.

Дорога на Можайск и дальше на запад, пожалуй, в Москве самая эффектная. Настоящая портретная галерея. Из домов. В которой каждый - помпезный, выразительный и узнаваемый. И в то же время - часть торжественного, единого ансамбля.

"Здесь работало много известных архитекторов, но прежде всего это архитектор Розенфельд. Его можно назвать отцом Кутузовского проспекта. Он построил здесь 10 домов. И дом под номером 22 - это работа как раз Розенфельда", - обратил внимание кинорежиссер Александр Довженко.

Он был построен до Великой Отечественной войны. И ни разу не переживал капитального ремонта. Для строителей объект стал чуть ли не вызовом - площадь фасада дома более 30 тысяч квадратных метров. Потому к задаче по восстановлению исторического облика подошли основательно - поднимали архивные фото, чертежи и документы.

"Если бы могли оказаться здесь всего лишь в мае, вы бы пришли в ужас, потому что вместо архитектурных элементов, колонн, пилястров - просто остов. Настолько сыпался весь материал", - отметила Наталья Трум, председатель совета дома №22 по Кутузовскому проспекту.

После капитального ремонта дом, названный "легендой советского ампира", еще долго будет радовать безупречным видом своих жильцов, Москву и москвичей.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева, Сергей Ким, Тимофей Проймин, "ТВ Центр"

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