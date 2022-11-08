Участки для голосования на промежуточных выборах в Конгресс открылись в США

Многие американцы проголосовали досрочно

Первые избирательные участки в рамках промежуточныйх выборов в американский Конгресс открылись во вторник, 8 ноября, в 05:00 (13:00 мск) в штате Вермонт на северо-востоке США.

В 14:00 мск участки для голосования откроются в большинстве штатов на Восточном побережье США, еще через час начнется голосование в штатах Массачусетс, Флорида и ряде других, а также в столичном округе Колумбия.

Завершится голосование с закрытием избирательных участков в штате Гавайи в 19:00 по местному времени (08:00 среды мск).

При этом более 42 млн американских избирателей уже отдала свой голос досрочно, из них 45% поддержали кандидатов от Демократической партии, сообщает ТАСС.

Ранее бизнесмен Илон Маск призвал независимых американских избирателей голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс США. По мнению миллиардера, это должно способствовать установлению партийного равновесия в высших органах власти. При этом Маск признавал, что сам в последние годы голосовал за демократов.

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