Проезд по МСД для машин из Москвы и Московской области будет бесплатным

Транзит по МСД грузового транспорта без пропуска будет запрещен

Водители из Москвы и Московской области продолжат пользоваться Московским скоростным диаметром бесплатно. Не будет взиматься плата и с такси с лицензией на работу в столичном регионе, а также междугородние автобусы.

Транзит по МСД грузового транспорта без пропуска будет запрещен.

МСД входит в десятку самых популярных дорог столицы. Каждый день по его основному участку — Северо-Восточной хорде — проезжает около 250 тысяч машин.

По прогнозам специалистов Дептранса, после запуска всего Московского скоростного диаметра число машин вырастет до 400 тысяч.

МСД объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Основной участок (СВХ) открыли в сентябре. Южный участок (ЮВХ) планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

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