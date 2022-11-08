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Зеленский может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате

13:58
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Ранее президент Украины ставил условием своего участия отсутствие Владимира Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии в онлайн-формате. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказали в офисе украинского лидера.
Зеленский не поедет на саммит G20 в случае участия Путина

Как заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, "в каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20". Не исключено, что это будет, "вероятнее всего", организовано онлайн, сообщает ТАСС.

Российские власти пока не подтверждали участие главы государства Владимира Путина в саммите G20. В Кремле пообещали, что решение будет принято и оглашено до конца недели 7-13 ноября.

При этом Зеленский заявлял, что делегация Украины с ним во главе откажется ехать на Бали для участия в саммите, если на него прибудет Владимир Путин.

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